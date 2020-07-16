- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كليب مروان خورى "كمل حياتك" ينضم لقائمة ترند يوتيوب والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
المطرب اللبنانى مروان خورى
طرح المطرب اللبنانى مروان خورى أحدث كليباته، والذى يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من إخراج فالنتينا، ومن من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى واحتل الكليب المركز الـ29 فى ترند اليوتيوب.
وكان أحيا مروان السبت الماضى الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدته بعد صراع مع المرض، ونشر مروان صورة له مع والدته عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا "مرِّت سنة.. يا أمى".
ووجه مروان مؤخرا خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، تحية خاصة لـ"الجيش الأبيض" والطاقم الطبى والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس فى ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".
يذكر أن آخر أعمال مروان خورى أغنية بعنوان علقتنى، من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى.
كانت هذه تفاصيل خبر كليب مروان خورى "كمل حياتك" ينضم لقائمة ترند يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.