كليب مروان خورى "كمل حياتك" ينضم لقائمة ترند يوتيوب

الخميس 16 يوليه 2020

المطرب اللبنانى مروان خورى

طرح المطرب اللبنانى مروان خورى أحدث كليباته، والذى يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من إخراج فالنتينا، ومن من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى واحتل الكليب المركز الـ29 فى ترند اليوتيوب.



وكان أحيا مروان السبت الماضى الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدته بعد صراع مع المرض، ونشر مروان صورة له مع والدته عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا "مرِّت سنة.. يا أمى".

Advertisements

ووجه مروان مؤخرا خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، تحية خاصة لـ"الجيش الأبيض" والطاقم الطبى والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس فى ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن آخر أعمال مروان خورى أغنية بعنوان علقتنى، من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى.