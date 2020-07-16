باسم مغنية يعلّق على إعلان "شارع شيكاغو"

الخميس 16 يوليه 2020

باسم مغنية Advertisements

أبدى الممثل اللبناني ​​ باسم مغنية اعجابه بصورة الإعلان الدعائي لمسلسل "​​شارع شيكاغو" الذي ظهر فيه الممثلين السوريين ​سلاف فواخرجى​ و​مهيار خضور​ بلقطة رومانسية.



وأعاد باسم نشر الإعلان على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه قائلا: "بوستر جميل جدا، وبعيد عن الإبتذال. وقبلة غير مفتعلة، مبروك سلاف و أمل والأستاذ دريد ولكل الأصدقاء في هذا المسلسل، آملا أن نعود مع هذا المسلسل إلى عصر الرومانسية".

الجدير ذكره ان سلاف فواخرجي كانت قد تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب الإعلان، اذ ان البعض اعتبره غير لائقا لها بسبب اللقطة الرومانسية التي جمعتها بخضور.