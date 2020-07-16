الشرطة تحتجز حليمة بولند

الخميس 16 يوليه 2020

حليمة بولند

احتجزت قوات الشرطة الكويتية الإعلامية ​​حليمة بولند بسبب كسرها لقانون حظر التجول، ووجهت لها تهمة مخالفة القانون.

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واتصلت بولند بزميلها علي أحمد أثناء تقديمه برنامج "هنا الكويت" المباشر على شاشة قناة "سكووب" وأعلمته بأنها محتجزة لدى الشرطة.

وكشف أحمد عن ما قالته له حليمة، معلقا: "يبدو أن زميلتي لديها مشكلة مع رجال الداخلية، هناك خلل تقني في التصريح، رغم أن حليمة نفسها لا تحتاج إلى تصريح، فهي إعلامية كبيرة ومعروفة".

ويأتي خبر القبض على حليمة بولند بعد أيام من انتشار شائعات تكشف تورطها في عمليات غسل أموال.