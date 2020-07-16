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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تحتجز حليمة بولند والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
حليمة بولند
احتجزت قوات الشرطة الكويتية الإعلامية حليمة بولند بسبب كسرها لقانون حظر التجول، ووجهت لها تهمة مخالفة القانون.
واتصلت بولند بزميلها علي أحمد أثناء تقديمه برنامج "هنا الكويت" المباشر على شاشة قناة "سكووب" وأعلمته بأنها محتجزة لدى الشرطة.
وكشف أحمد عن ما قالته له حليمة، معلقا: "يبدو أن زميلتي لديها مشكلة مع رجال الداخلية، هناك خلل تقني في التصريح، رغم أن حليمة نفسها لا تحتاج إلى تصريح، فهي إعلامية كبيرة ومعروفة".
ويأتي خبر القبض على حليمة بولند بعد أيام من انتشار شائعات تكشف تورطها في عمليات غسل أموال.
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