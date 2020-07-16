جيجي حديد تكشف للمرة الأولى بطنها المنتفخ بشكل واضح

الخميس 16 يوليه 2020

جيجي حديد

كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد ​للمرة الأولى بطنها المنتفخ بشكل واضح، بعد إعلانها قبل شهرين حملها بطفلها الأول من حبيبها النجم زين مالك​.

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وظهرت جيجي عبر بثٍ مباشر من خلال صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أعطت من خلاله لمحة عن بطنها المُنتفخ أمام 55 مليون مُتابع لها.

ولإرتدت خلال الفيديو توب كاروهات باللونين الأخضر والأبيض، إختارته من علامة Holiday The Label، بتوقيع المصممة "إيما مولهولاند"، وصل سعره إلى 157 دولاراً أميركياً.

وقالت حديد خلال البث المباشر إنها لم تكشف عن حملها في الأماكن العامةـ لأنها تريد التركيز على قضية فيروس كورونا، لكنها ستظهره في النهاية لمعجبيها، لأنها تلتقط العديد من صور الحمل طِوال الوقت.

وأضافت: "ألتقط الكثير من الصور لبطني وأرسلها إلى أصدقائي وعائلتي، وكان من المثير حقاً أن أحاول توثيقها، لأن الناس يقولون لي ألّا أفوتها".