- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تكشف للمرة الأولى بطنها المنتفخ بشكل واضح والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
جيجي حديد
كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد للمرة الأولى بطنها المنتفخ بشكل واضح، بعد إعلانها قبل شهرين حملها بطفلها الأول من حبيبها النجم زين مالك.
وظهرت جيجي عبر بثٍ مباشر من خلال صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أعطت من خلاله لمحة عن بطنها المُنتفخ أمام 55 مليون مُتابع لها.
ولإرتدت خلال الفيديو توب كاروهات باللونين الأخضر والأبيض، إختارته من علامة Holiday The Label، بتوقيع المصممة "إيما مولهولاند"، وصل سعره إلى 157 دولاراً أميركياً.
وقالت حديد خلال البث المباشر إنها لم تكشف عن حملها في الأماكن العامةـ لأنها تريد التركيز على قضية فيروس كورونا، لكنها ستظهره في النهاية لمعجبيها، لأنها تلتقط العديد من صور الحمل طِوال الوقت.
وأضافت: "ألتقط الكثير من الصور لبطني وأرسلها إلى أصدقائي وعائلتي، وكان من المثير حقاً أن أحاول توثيقها، لأن الناس يقولون لي ألّا أفوتها".
كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد تكشف للمرة الأولى بطنها المنتفخ بشكل واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.