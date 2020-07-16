بريتني سبيرز تكشف عن أغنيتها المفضلة لريهانا

الخميس 16 يوليه 2020

بريتني سبيرز Advertisements

تعترف النجمة العالمية بريتني سبيرز​ بأنها من عشاق النجمة العالمية ريهانا​، وقررت أن تعبر عن حبها لها باختيار أغنيتها المفضلة لريهانا والرقص عليها.ظهرت بريتني سبيرز بمقطع فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي ترقص على واحدة من أشهر أغنيات ريهانا، وعلقت سبيرز على الفيديو قائلا:



"ريهانا موسيقاك تجعلني أشعر ما لم أشعر به من قبل .. "Never Ending" هي أغنيتي المفضلة من ألبوم ANTI ... أشعر وكأنني أسافر من خلال هذه الأغنية ..شكرا لك".

وظهرت سبيرز في الفيديو و هي مرتديه ملابس مميزة ذات تصميم مثير أبرز رشاقتها وجسدها الممشوق.