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شيرين رضا بأول تعليق لها بعد وفاة والدها

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الخميس 16 يوليه 2020

شيرين رضا

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شكرت الممثلة المصرية ​​ شيرين رضا كل من قدم لها واجب العزاء بوفاة والدها المصمم الاستعراضي المصري ​محمود رضا​.   

وكتبت شيرين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي، شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت. ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

الجدير ذكره أن محمود رضا توفي عن عمر ناهز 90 عام، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر مع شقيقه علي رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية، وذلك في نهاية الخمسينيات.

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