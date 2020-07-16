نجم سعودي يكشف عن تعرضه للتحرش.. ما علاقة زوج روان بن حسين؟

متابعة بتجـــــــــرد: صدم نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي ريان جيلر متابعيه، بكشفه تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي من قبل زوج الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في منشور عبر الـStory.

فقد قد أراد ريان جيلر أن يتحدث عن تجربته منذ الطفولة، وذلك ضمن حملة فضح المتحرشين التي أطلقها فنانون ومشاهير العالم العربي.

وكتب جيلر: “تعرضت للتحرش والتنمر من ناس حتى من الأهل وأنا في سن الطفولة إلى الآن لولا خوفي من خراب علاقة عائلتي معاهم كنت فضحتهم وبالصور لأن هذا أقل ما يمكنني فعله في حق هالمجرم ومازلت أتعرض لهالشيء وجا اليوم اللي أحط فيه حد”.

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وأضاف: “أي متحرش سوف يلقى عقابه وآخر ما وصلني هو تحرش طليق الفاشينيستا الكويتية الليبي الذي أرسل لي صور أجزاء من جسمه والكثير. أنا أشجع أي شخص يتعرض لهالشي ما يسكت ويحرر نفسه من قيود الخوف ويصرخ بأعلى صوت عنده لأخذ حقه لا تخافوا لا تستحوا لا تسكتوا”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين قد أحدثت ضجة واسعة في الساعات الماضية بعد إعلان طلاقها من زوجها الليبي يوسف المقريف وكشفها الكثير من الحقائق الصادمة عنه منها نقله لها مرضاً جنسياً.