إطلاق بودكاست ميشيل أوباما على سبوتيفاي

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شركة “هاير غراوند” للإنتاج التابعة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما بالتعاون مع شركة Spotify، عن البرنامج الأول ضمن شراكتهما الحالية تحت عنوان “بودكاست ميشيل أوباما”.

وسيشمل البرنامج سلسلة تدوينات صوتية تقدم خلالها ميشيل أوباما للمستمعين حوارات إنسانية شيقة وأحاديث صريحة تعكس أهمية الحوار وتقبل مواطن الضعف والانفتاح على الآخرين والتركيز على الجانب الإنساني الأكثر أهمية.

وستطلق ميشيل أوباما الحلقة الأولى من برنامج التدوينات الصوتية حصرياً عبر Spotify في 29 يوليو الجاري، وكسائر ملفات البودكاست المتوفرة عبر Spotify، سيكون المحتوى متاحاً لقرابة 300 مليون مستمع عبر الاشتراكات المجانية والمتميزة Premium حول العالم.

وقالت ميشيل أوباما: “آمل أن يوفر البرنامج منصة للتعمق في مواضيع غنية ومؤثرة والإجابة عن العديد من الأسئلة التي تراودنا في علاقاتنا الإنسانية ومجريات حياتنا، ولربما الأهم من ذلك كله، هو أن تساعد هذه التدوينات الصوتية المستمعين على الخوض في مواضيع جديدة وحوارات معقدة وصعبة مع أهم الأشخاص في حياتهم، ما سيسهم في تعزيز الترابط والتفاهم والمودة فيما بيننا”.