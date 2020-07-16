أمينة خليل تفاجئ الجميع بخطوبتها إلى رجل أعمال

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها الفنانة المصرية أمينة خليل وهي تتبادل خاتم الخطوبة مع شاب عرف أنه رجل الأعمال المصري عمر طه.

واشارت الحسابات إلى أنه تمت خطوبتها في حفل عائلي اقتصر حضوره على عدد قليل من أفراد العائلتين. وفوجئ الكثير من المتابعين بهذا الارتباط السريع متمنين للنجمة السعادة في حياتها الزوجية.

ويشار إلى أن الممثلة الشابة تشارك في ملسلسل ” ليه لأ” للمخرجة مريم أبو عوف إلى جانب عدد من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل هالة صدقي وعمر ‏السعيد وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج وآخرين.

كما تم تناقل بوستر فيلم “صاحب المقام” وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل وتشارك فيه إلى جانب آسر ياسين ويسرا وريهام عبدالغفور ومحمود عبدالمغني وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وهالة فاخر وإنجي المقدم ونسرين أمين ومحمد لطفي ووائل الفشني ومحمد عادل ومحمد رضوان وإبراهيم السمان وإبراهيم نصر ومحسن محيي الدين وحسن يوسف.