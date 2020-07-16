تامر حسني يتلقى إشادة من الفنان القدير حسن يوسف: شهادة عظيمة من فنان أسطوري

متابعة بتجـــــــــــرد: في تصريحات صحفية حديثة له، عبّر الفنان المصري القدير حسن يوسف عن إعجابه بالأداء التمثيلي للنجم المصري تامر حسني.

وأعرب “يوسف” عن إعجابه بفيلم “عمر وسلمى” وقال: “تابعت فيلم (عمر وسلمى) لتامر حسني ومي عز الدين ووجدته بيتنطط زي ما كنت أتنطط زمان”.

وأضاف: “وجدت تامر حسني قريب من الأدوار التي كنت أقدمها في فترة شبابي، وأعجبت كثيرًا بأدائه وبالفيلم وأحببته جدًا ولحد الآن عندما يُعرض أشاهده، فالفيلم كوميدي والأبطال دمّهم خفيف”.

وردًا على سؤال حول الفنان الذي يرى أنه يتشابه مع شخصيته ومن الممكن أن يكون امتدادًا لمسيرته الفنية فيما بعد، قال حسن يوسف: “لا يشترط أن نربط تامر حسني بتقديم أدوار حسن يوسف، ممكن يكون أحسن، ومن الممكن أنني لو كنت قد قدمت فيلم عمر وسلمى مكانه كان يصبح أدائي أقل، هو كان دمه زي الشربات في الفيلم ده”.

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من جانبه شكر تامر حسني، الفنان حسن يوسف على كلامه بحقّه، ومن خلال خاصية الستوري عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” كتب: “صحيت النهارده لقيت حوار للفنان العظيم الأسطوري حسن يوسف، بيتكلم عني بالشكل الرائع دا بجد فرحان من كل قلبي بكلامك يا استاذ يا مدرسة دي شهادة عظيمة من فنان اسطوري حقيقي نجح في الزمنين وانه يقول كدا بعتبرها شهادة في حقي من زمن الفن الجميل الأصيل”.

وأضاف نجم الجيل ممازحًا حسن يوسف: “لو كنت عايش وسطكم انت والفنان العظيم عبد الحليم حافظ وأبويا الغالي حبيب قلبي دا احنا كنا نعمل فيلم عسل، شكرًا أستاذ حسن يوسف”.