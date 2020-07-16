جوني ديب تعرض للضرب من زوجته.. واعترافات تدينها

كما بات معروفاً يقاضي النجم جوني ديب، مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته”، ويتعين على صحيفة (ذا صن) بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير.

القضاء بدأ النظر في هذه الدعوى منذ عدة أيام ومن المتوقع ان تستمر لثلاثة أسابيع، وقد استمعت المحكمة العليا في لندن يوم الخميس إلى شهادات بأن الممثلة آمبر هيرد لكمت زوجها السابق جوني ديب خلال إحدى مناقشاتهما الساخنة، وضربته لحماية شقيقتها.

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وكشف “شون بيت”، الحارس الشخصي لديب، أمام المحكمة إن هيرد أصابت ديب إصابات واضحة في عدد من المرات. وأضاف أن إحداها كان في 21 أبريل نيسان 2016، بعد حفل عيد ميلاد هيرد.

وقال بيت إنه أقل ديب بالسيارة إلى منزل آخر من المنازل التي يملكها بعد المشادة، والتقط صورة لوجه الممثل بعد أن ذكر أن هيرد لكمته.

وقالت ساشا واس محامية صحيفة صن للمحكمة إنه في تلك الحادثة، وهي إحدى الممرات التي اتهم فيها ديب بالاعتداء على زوجته السابقة، اعترفت هيرد ”بأنها لكمت السيد ديب دفاعا عن أختها الصغرى“ وهي المناسبة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك بحسب رويترز.