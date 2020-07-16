بالصورة- هل تنتظر دنيا بطمة توأمًا؟

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Jul 16, 2020
تنتظر الفنانة دنيا بطمة وضع مولودها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك في الأسابيع القليلة المقبلة.
دنيا التي تستعرض حملها عبر حسابها على موقع انستغرام في الفترة الماضية، فاجأت المتابعين قبل ساعات بنشرها صورة وهي تحزّرهم حول جنس المولود القادم هل هو صبي أو بنت أو توأم؟
الجدير ذكره أن دنيا بطمة كانت قد تصدرت العناوين في الفترة الماضية بعدما تم التداول بخبر انفصالها عن زوجها، إلا ان حساب ابنتهما غزل الترك على انستغرام نشر صورة لها مع والديها أثناء تناولهم الطعام في أحد المطاعم بعد أكثر من أسبوع على خبر انفصالهما.
دنيا تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك ولديهما ابنة تدعى غزل.
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