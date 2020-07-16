تعرف علي القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت منصة "شاهد" عن عرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بدءً من اليوم الخميس على "شاهد VIP".
ونشر الحساب الرسمي لـ "شاهد" مقطع فيديو تحت عنوان :"الآن من حقك أن
تعرف الرواية الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم، وأدق التفاصيل لدقائق، مرقوا سنة حصريًا على Shahid VIP إبتداءً من 16 يوليو".
يذكر أن أثارت حادثة السطو على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جدلًا واسعًا عبر جميع مواقع السوشيال ميديا، وإستمرت التحقيقات عدة أشهر ما بين توجيه إتهامات لزوجها، وإتهامات لمقتحم المنزل الذي لاقى مصرعه أثناء عملية السطو.
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