بعد انفصاله عن أورتيجا أوكا يطرح "هأأو"

طرح مطرب المهرجانات أوكا، أول عمل فني له بعد انفصاله عن أورتيجا، الذي يحمل اسم "هأأو"، كلمات ايسو، توزيع أوكا، وهى من نوعية أغانى المهرجانات، وشارك في تقديمها "هيصة".

كان المطرب الشعبي "أورتيجا" أعلن انفصاله فنيًا، عن أوكا بعد تعاون استمر منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال: "بخصوص "أوكا وأورتيجا" علشان كل الناس اللي بتقعد تبعت أنتوا ليه مبقتوش مع بعض أنتوا متخانقين، طبعًا مفيش أي حاجة من الكلام ده، مش عارف أرد أقولكم إيه،

كل واحد بيسمع حاجة من برا بيجي يقولها، أنا هوضحلكم الصورة لجمهور أوكا وأورتيجا".

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وأضاف: "أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح وشفنا كل حاجة حلوة ووحشة مع بعض، فمش هنيجي على آخر الزمن بعد ما نكبر، ونتخانق ونمسك في بعض زي ما الناس بتقول، خالص يا جماعة إحنا كل القصة إن أوكا بقى لوحدة وأورتيجا بقى لوحدة، وأنا بتمناله كل التوفيق

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