محمد رمضان يطرح أحدث كليباته تيك توك

طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته، والذي يحمل اسم تيك توك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب تيك توك من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو.يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، والكليب من إخراج محمد سامي والأغنية من كلمات والباور العالي، فرغلي بلاكس وإسلام شندي وألحان وتوزيع ديزل والباور العالي، كما كسر الكليب حاجز الـ 124 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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