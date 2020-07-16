أحمد فلوكس يكشف حقيقة انفصاله عن اللبنانية ديالا مكي

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، توضيحاً للأخبار التي تم تداولها حول وجود خلافات بينه وبين المذيعة اللبنانية ديالا مكي أدت إلى انفصالهما، حيث كتب قائلاً: "توضيح للسادة الصحفيين والمواقع.. مش معنى إني بكتب شيء أو إني بكتب حكمة ده معناه إن سيادتكم تقرروا إني بكتبها لحد معين.. مش معني إني أسمع أغنية إني بوجه أغنية لحد... لا يصح أبدا أن يتم توجيه حكمة (خسارة الناس) على لساني لديالا... أنتوا لا تعلموا حياتي أو لمين بكتب علشان تكتبوا كده ولا أعتقد أنكم تقصدون الوقيعة لكن بالبلدي بلاش تاتش الإبداع في توجيه كلامي لشخص معين لأن لو أنا عاوز أوجه كلامي لحد هاقول على طول".

وتابع: "ثانيا عيب لما تقرروا إن كلامي ده لديالا لأن ديالا من أجمل الحاجات اللي حصلتلي وأعتز بوجودها في حياتي عيب عليكم وسيبوني في حالي وكفاية دمار في حياتي.. اتقوا الله.. أنا استحملت نفس الأسلوب أيام هنا وسكت .. وساعة موضوع الأمن وسكت... لن أسمح نهائي هذه المرة وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي صحفي أو موقع ينشر شيء يؤدي إلى تشويه أو وقيعة خصوصاً أن هذه الأخبار هدفها ليس إلا تشويه، ولن أسمح بتقليل أو تجريح في حق ديالا أو حقي.. كفايه تشويه ووقيعة.. كفايه فتن".

ثم نشر فلوكس، صورة الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، وعلق عليها بقوله: "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراماً واجتهادا في مجالها... أحترمها وأحبها وأكنّ لها كل احترام لشخصها ولنجاحها ولمشوارها وأحب شخصيتها.. واعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحة منسوبة لشخصي والهدف منها الفتنة والتشويه.. أحبك جداً وأحترمك وأحترم حبي ليكي وأحبه.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أحمد فلوكس ينشر صورة رسمها أحد متابعيه

أحمد صلاح حسني يشارك جمهوره صورة جديدة