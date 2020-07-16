فريدة سيف النصر تسخر من جهل صحافي بتاريخها الفني

سخرت الفنانة فريدة سيف النصر من جهل أحد الصحافيين، في حوار لها معه، بتاريخها الفني، لا سيما ما قدمته في السنوات الأخيرة.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "الجميل لسة جديد صحافة وإعلام حبيب قلبي بيقول لي إنتي قاعدة ما بتشتغليش سنين ولا برامج ولا حاجة.. يالهووي أومال مين دي.. أنا مش أنا.. ده أكبر مذيعين يا قلبي هما بس اللي بيستضيفوني، ده مش عارفني متهيألي كده. طيب أرد أقول إيه وأنا بحمد الله كل دور أعمله بينول الاستحسان علي قدي يعني ويعمل قلبان أقول إيه بقى؟".

وتابعت: "طيب مش هارد علي أسئلتك غير لما تتعب نفسك وتتابع. بس اتضح لي إن رؤية عين المحب غير رؤية عين المدب. طيب إتعب نفسك وتابع اللي خلصته واللي إن شاء الله دخلاه هاتتفاجئ وإن كان لنا عمر بإذنه نكمل ونتعايش مع عجب العجاب اللي بيجري حاليا. إرحم ماتبقاش إنت والكورونا وعجبي".

يُذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي‎

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