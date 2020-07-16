محامي محمد وزيري يقدم مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

القاهرة – لايف ستايل
أصبحت قضية الفنانة هيفاء وهبي مع محمد وزيري من أشهر وأكثر القضايا متابعة على الساحة الفنية خاصة بعد مداخلتيهما مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية".
وفي لقاء لموقع وبرنامج "et بالعربي" كشف سهاد إمام، محامي محمد وزيري، بعض المستندات الجديدة في القضية ليؤكد صدق موكله في دعواه، أهمها توكيل عام القضايا من هيفاء لوزيري والذي لا يستطيع من خلاله أن يتحكم في أي حسابات بنكية لها.
كما أكد محامي وزيري أن كل العقارات مملوكة ومكتوبة باسم موكله ولا يوجد أي شيء باسم هيفاء.
وأخيراً نفى محامي وزيري منع هيفاء دخول المجمع السكني بأكتوبر، لأن منزل الزوجية الخاص بها بداخله.
يذكر أن هيفاء أعلنت لجوءها للقضاء ضد محمد وزيري متهمة إياه بسرقة أموالها، ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها.
كما أوضح وزيري أن ما قيل عن اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي، غير صحيح ولم يُذكر في التحقيقات، وكل ما كُتب في الاتهام أنه أخذ 100 ألف دولار، لكن وسائل الإعلام كتبت أنه 63 مليون جنيه.
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