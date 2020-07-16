القاهرة – لايف ستايل
أحدثت الفنانة فرح الهادي الضجة مجدداً بسبب فيديو جديد تداوله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيه برفقة شقيقتها شوق وزوجها عقيل الرئيسي وهما تحتلفلان بيوم ميلاد والدتهما.
وأدتا خلال الحفل أغنية العيد قبل أن تقدم فرح لها صندوق الهدية وتبين أنه يحتوي على مفاتح سيارة. وبدت الفنانة في المقطع وهي تسيربرفقة الوالدة واضعة يديها على عينيها قبل أن يبدأ الصراخ بعد مشاهدة السيارة باهظة الثمن.
أحدثت الفنانة فرح الهادي الضجة مجدداً بسبب فيديو جديد تداوله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيه برفقة شقيقتها شوق وزوجها عقيل الرئيسي وهما تحتلفلان بيوم ميلاد والدتهما.
وأدتا خلال الحفل أغنية العيد قبل أن تقدم فرح لها صندوق الهدية وتبين أنه يحتوي على مفاتح سيارة. وبدت الفنانة في المقطع وهي تسيربرفقة الوالدة واضعة يديها على عينيها قبل أن يبدأ الصراخ بعد مشاهدة السيارة باهظة الثمن.
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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على فرح الهادي بسبب هدية باهظة الثمن قدمتها لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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