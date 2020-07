أفلام جديدة وحصرية على شبكة OSN خلال شهر أغسطس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: كشفت شبكة OSN عن عرض مجموعة من أنجح وأشهر الأفلام على قناة OSN Movies First في شهر أغسطس القادم، حيث سيكون المشاهدون على موعد مع أوقات مميزة بفضل أفلام الأكشن والإثارة والدراما هذا الصيف. كما أطلقت OSN فقرة خاصة لمحبي الأنمي على قناة OSN Action لتتيح للمشاهدين ساعات من الترفيه مع مسلسلات Tokyo Ghoul وSaint Seiya وKingdom الشهيرة. بسيتوفر العديد من هذه الأفلام والمسلسلات المرتقبة على تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.

وستبدأ عروض شهر أغسطس بفيلم Harriet، الذي يعرض للمرة الأولى وهو من بطولة سينثيا إيريفو وجانيل موناي وليزلي أودوم جونيور. ويروي الفيلم، الذي ترشح لجائزتي أوسكار، القصة الاستثنائية لهروب هاريت توبمان من العبودية وتحوّلها إلى أحد أعظم بطلات أمريكا، وكيف ساهمت بشجاعتها وذكائها وصمودها بتحرير مئات العبيد وتغيير مجرى التاريخ. سيتم عرض الفيلم يوم الجمعة 7 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات\ 22:00 بتوقيت السعودية.

أما فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker فتدور أحداثه في مجرة بعيدة، وسيتم عرضه يوم السبت 8 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات\ 21:00 بتوقيت السعودية. ويُعتبر الفيلم أحدث وآخر عمل من الثلاثية الجديدة والأخيرة من ملحمة Star Wars، حيث يواجه أفراد المقاومة سلطة النظام الأول من جديد، كما يختتم الفيلم أحداثه بالمعركة الأسطورية بين فرسان الجيداي والسيث ليصل التشويق إلى قمته قبل نهاية الملحمة.

وترشح الفيلم لثلاث جوائز أوسكار، ويبرز من بين أبطاله ديزي ريدلي وجون بويجا وأوسكار إسحاق وآدم درايفر.

كما سيتم عرض فيلم Killerman، من بطولة ليام هيمسورث وإيموري كوهين وديان غيريرو. وتدور أحداث الفيلم حول صديقَين يعملان في غسيل الأموال في نيويورك قبل أن يدخلا في صفقة مخدرات سريعة، إلا أن الأحداث السيئة تتوالى بعد تورط أفراد فاسدين من الشرطة. وسيتم بث الفيلم يوم الخميس 13 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات/ 22:00 بتوقيت السعودية.

Men in Black يعرض يوم الجمعة 14 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت السعودية\ 22:00 بتوقيت الإمارات. وفي هذه المغامرة الجديدة، يتصدى أبطال الفيلم لأكبر تهديد يواجههم حتى الآن، بعد اكتشافهم لجاسوس ضمن منظمتهم. وحصد الفيلم قاعدة واسعة من المعجبين وهو من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومسون وليام نيسون وكميل نانجياني.

أمّا عشاق ديزني، فيمكنهم مشاهدة العرض الأول من فيلم العائلي Disney’s Magic Camp يوم السبت 15 أغسطس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات \ 19:00 بتوقيت السعودية. ويُعد الفيلم من أعمال DISNEY+ الأصلية، وتدور أحداثه حول آندي، الذي يعود ليعمل مستشاراً في مخيم ألعاب الخفة، المكان الذي تعلم فيه بصغره، في محاولة لإنعاش مسيرته المهنية، وذلك بعد إلحاح من معلمه السابق ومالك المخيم روي بريستون. الفيلم من بطولة جيليان جاكوبس وروشيل آيتس وآدم ديفين.

وسيتم بث العرض الأول من فيلم Brightburn يوم الخميس 20 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات \ 22:00 بتوقيت السعودية. ويروي الفيلم قصة طفل وصل إلى الأرض من عالم آخر، وبدلاً من أن يصبح بطلاً للبشرية، يتحول إلى مخلوقٍ أكثر شراً. وتلعب كل من إليزابيث بانكس وديفيد دينمان وجاكسون اي دون أدوار البطولة في الفيلم.

ويليه فيلم الكوميديا العائلي Playing with Fire من بطولة نجم اتحاد المصارعة جون سينا وطاقم من رجال الإطفاء الذين يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال مشاكسين. وسيتم بث العرض الأول من الفيلم يوم الجمعة 21 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات/ 21:00 بتوقيت السعودية.

علاوة على ذلك، ستضم باقة الأفلام المُختارة والحصرية على شبكة OSN فيلم Spider-Man: Far from Home، المناسب لعشاق أفلام مارفل، والذي حقق إيرادات بلغت 1.13 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم. ويصور الفيلم قصة الرجل العنكبوت، الذي لعب دوره الممثل توم هولاند، بعد أحداث فيلم Avengers:Endgame (2019)، وكيف فرض عليه العالم المتغير جهوداً مضاعفة لمواجهة المخاطر. وسيتم بث العرض الأول يوم الجمعة 28 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات/ 21:00 بتوقيت السعودية.

كما سيتم عرض فيلم The One and Only Ivan قبل موعد عرضه في السينما يوم السبت 22 أغسطس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات \ 19:00 بتوقيت السعودية. وتدور أحداث الفيلم حول غوريلا يحاول تذكّر ماضيه وطفولته بمساعدة فيلة تُدعى ستيلا، وحول الخطة التي يضعانها للهروب من الأسر. يلعب الممثل براين كرانستون دور البطولة، فيما تؤدي الممثلة أنجيلينا جولي وسام روكويل وهيلين ميرين وداني ديفيتو وفيليبا سو أصوات الشخصيات في الفيلم.

ويُعرض فيلم الرعب والتشويق The Prodigy لأول مرة يوم الخميس 27 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات\ 22:00 بتوقيت السعودية. الفيلم من بطولة تايلور شيلينغ وجاكسون روبرت سكوت وبيتر موني، وتدور أحداثه حول أم تقلقها تصرفات ابنها المحيّرة والخارقة للطبيعة.

وإضافة إلى ذلك، سيشهد الشهر القادم عرض فيلم Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe يوم السبت 29 أغسطس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات \ 19:00 بتوقيت السعودية. ويؤدي كل من فنسنت مارتيلا ودي برادلي بيكر وآشلي تيسدال أصوات شخصيات الفيلم، ويصوّر الفيلم اختراعات الإخوة غير الأشقاء ومحاولتهم لإنقاذ أختهم المُختطفة من قبل فضائيين.

وتقدم شبكة OSN فقرة خاصة ومتواصلة على قناة OSN Action لعشاق الأنمي، كل جمعة وسبت الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات \ 20:00 بتوقيت السعودية، حيث سيتم تخصيص ساعتين لعرض الموسم الأول والثاني من مسلسل Tokyo Ghoul، بالإضافة إلى حلقات متتالية من مسلسل Saint Seiya: The Lost Canvas. كما سيتم إطلاق مسلسل الأنمي الجديد Kingdom يوم الجمعة 14 أغسطس، الذي يروي حياة صبيَين يتيمَين وحلمهما في الهروب وإثبات كفاءتهما في ساحة المعركة.

فيما يلي، القائمة الكاملة لعروض أفلام شهر أغسطس عبر قناة OSN Movies First وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين:

• Harriet (2019) - الجمعة 7 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات\ 22:00 بتوقيت السعودية.

• Star Wars: Episode IX -The Rise of Skywalker (2019) - السبت 8 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات\ 21:00 بتوقيت السعودية.

• Killerman - الخميس 13 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات/ 22:00 بتوقيت السعودية

• Disney’s Magic Camp (2020) - السبت 15 أغسطس الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات \ 3:00 صباحاً بتوقيت السعودية على تطبيق OSN للبث، والساعة 20:00 بتوقيت الإمارات \ 19:00 بتوقيت السعودية على شاشات التلفاز

• Playing with Fire (2019) - الخميس 20 أغسطس على تطبيق OSN للبث، والجمعة 21 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات \ 21:00 بتوقيت السعودية على شاشات التلفاز

القائمة الكاملة لعروض أفلام شهر أغسطس عبر قناة OSN Movies First، فقط:

• Men in Black: International (2019) - الجمعة 14 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات \ 21:00 بتوقيت السعودية

• Brightburn (2019) - الخميس 20 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات \ 22:00 بتوقيت السعودية

• The One and Only Ivan - السبت 22 أغسطس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات \ 19:00 بتوقيت السعودية

• The Prodigy (2019) - الخميس 27 أغسطس الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات \ 22:00 بتوقيت السعودية

• Spider-Man: Far from Home (2019) - الجمعة 28 أغسطس الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات/ 21:00 بتوقيت السعودية

• Phineas and Ferbthe Movie: Candace Against the Universe (2020) - السبت 29 أغسطس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات \ 19:00 بتوقيت السعودية

وفيما يلي، القائمة الكاملة للمسلسلات في الفقرة الخاصة بالأنمي على قناة OSN Action وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين:

• Tokyo Ghoul (الموسم الأول والثاني)

• Saint Seiya: The Lost Canvas (الموسم الأول)

• Kingdom (الموسم الأول والثاني)