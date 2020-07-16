الحكم على مغنية "الراي" الجزائرية سهام الجابونية بالسجن 18 شهرا

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"الخليج 365" من بيروت: أدانت محكمة جمال الدين بوهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس مغنية الراي سهام الجابونية بـالسجن 18 شهراً بتهمة إهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وكذلك إهانة رموز الثورة والشهداء.



تعود تفاصيل القضية إلى الإثنين الماضي، حين قامت الجابونية بإلتقاط صور والقذف داخل مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي ونشر ذلك عبر الفيسبوك، ليتم إيداع شكوى من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بلاطو، وهران ضدها وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية.

التحقيق الأولي تبين، أن سهام الجابونية رددت عبارات ماسة برموز ثورة التحرير منها عبارات جابونا الريسان، وتعني جماجم الثوار المسترجعة مؤخرا، ليتم توقيفها الثلاثاء وعرضها على قاضي الجنح الذي أمر بوضعها بالحبس المؤقت.

ومثلت الأربعاء أمام محكمة وهران مغنية الملاهي المدعوة سهام الجابونية بعد إهانتها رموز الثورة والشهداء ليتم الحكم عليها بالسجن 18 شهراً نافذة.