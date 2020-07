شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مليون مشاهدة لـ أول تريلر لـ فيلم نيتفلكس الجديد Project Power والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح فيلمها الجديد Project Power، في 14 أغسطس المقبل، على أن تصل مدة الفيلم الجديد إلى ساعة و 51 دقيقة، ويدور في إطار أكشن ودراما وخيال علمى، ووصل عدد مشاهدات أول فيديوترويجى للعمل إلى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، على الحساب الرسمي للشبكة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويدور فيلم Project Power حول انتشار خبر في شوارع "نيو أورلينز" عن وجود حبة جديدة غامضة، تكسِب كل من يتناولها قوًى خارقة تميزه عن غيره ممن يجربها، وتتمحور حبكة القصة في صعوبة توقع ما سيحدث للشخص من تغيّرات حتى يتناولها، وفي الوقت الذي يتطور جلد أحدهم ليصبح مضادًّا للرصاص أو يكتسب قدرة على الاختفاء أو يحظى بقوّة جسدية فائقة، يواجه آخرون أعراضًا أشد فتكًا، ولكن حين تتسبب تلك الحبة في انتشار الجريمة عبر المدينة وتصعيدها إلى مستويات خطيرة، يتعاون شرطي محلّي "جوزيف جوردون ليفيت" مع مروجة مراهقة "دومينيك فيشباك" وجندي سابق يدفعه ثأر خفي "جيمي فوكس" لمحاربة القوّة بالقوى الخارقة، والمخاطرة بتناول تلك الحبة لتعقّب المسؤولين عن انتشارها وإيقافهم.

Advertisements

فيلم Project Power من إخراج هنري جوست وارييل شولمان، ومن بطولة جيمي فوكس، جوزيف جوردون ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريجو سانتورو، كولسون بيكر (MGK)، ألين مالدونادو، مع إيمي لانديكر، وكورتني ب. فانس، ومن تأليف ماتسون توملين، وإنتاج: إريك نيومان، P.g.a، براين أونكليس، p.g.a، أما عن المنتجون التنفيذيون فـ هم راى انجليك، أورلي-روز ستراوس، سكوت مورجان.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever، التى تقوم ببطولتها الممثلة الشابة الكندية مايتريى راماكريشنان، للموسم الثانى، على أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، حيث ستعيد راماكريشنان دورها القيادى كطالبة فى المدرسة الثانوية Devi Vishwakumar إلى جانب فريق التمثيل بما فى ذلك Poorna Jagannathan و Richa Moorjani و Jaren Lewison و Darren Barnet و Lee Rodriguez و Ramona Young.

ويدور مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever حول الحياة المعقدة لجيل مراهق أمريكي هندي من الجيل الأول في العصر الحديث، ويتعامل مع قضايا الأسرة والجنس والمدرسة الثانوية، "فيشواكومار" التي تبلغ من العمر 15 عامًا من شيرمان أوكس، كاليفورنيا، وتريد تغيير وضعها الاجتماعي بعد عام مروع، الذى حدث فيه الثير من الأحداث المأساوية مثل فقدان والدها، وجلوسها في كرسي متحرك لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".