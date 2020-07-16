شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات جديدة تدين آمبر هيرد.. "طلعت هى اللي ضربت جونى ديب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى جلسات استماع المحكمة في لندن لقضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة امبر هيرد، حيث استمعت المحكمة العليا في لندن اليوم الخميس إلى شهادات بأن الممثلة آمبر هيرد لكمت زوجها السابق نجم هوليوود جوني ديب خلال إحدى مناقشاتهما الساخنة، وضربته لحماية شقيقتها.

ويقاضي ديب (57 عاما) ناشر صحيفة صن البريطانية بتهمة التشهير بسبب مقال وصفه بأنه "يضرب زوجته" ويقول الممثل الشهير إنه هو الذي عانى من العنف على يد هيرد خلال علاقتهما المتقلبة.

وتدافع الصحيفة عن صحة ما نشرته، واستمعت المحكمة إلى شهادات بأن هيرد (34 عاما) تتهم زوجها السابق بالتعدي عليها 14 مرة على الأقل بين 2013 و2016 عندما كانت تنتابه نوبات غضب بعد تناول الكحوليات أو المخدرات بإسراف.

وقال شون بيت، الحارس الشخصي لديب، أمام المحكمة إن هيرد أصابت ديب إصابات واضحة في عدد من المرات.

وأضاف أن إحداها كان في 21 أبريل نيسان 2016، بعد حفل عيد ميلاد هيرد. وأُبلغت المحكمة سابقا أنها تزعم أن ديب هاجمها عندما أبدت انزعاجها من حضوره الحفل متأخرا.

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وينكر ديب ذلك ويقول إنها تعدت عليه ولكمته خلال المشادة.

وقال بيت إنه أقل ديب بالسيارة إلى منزل آخر من المنازل التي يملكها بعد المشادة، والتقط صورة لوجه الممثل بعد أن ذكر أن هيرد لكمته.

وقالت ساشا واس محامية صحيفة صن للمحكمة إنه في تلك الحادثة، وهي إحدى الممرات التي اتهم فيها ديب بالاعتداء على زوجته السابقة، اعترفت هيرد "بأنها لكمت السيد ديب دفاعا عن أختها الصغرى" وهي المناسبة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك.

وأدلى ديب بالفعل بشهادته على مدى خمسة أيام ومن المتوقع أن تدلى هيرد بشهادتها الأسبوع المقبل.