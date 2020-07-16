شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل فرقة "النفيخة" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية، فى الثامنة مساء الأحد 19 يوليو الجاري، أمسية فنية لفريق النفيخة الذي اعتمد لعروضه الموسيقية شعار "100 سنة مزيكا"، ويقدمها في إطار مسرحي معتمدًا على آلات النفخ النحاسية، على المسرح المكشوف.

وأعد الفريق برنامج فني يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها "طلعت يامحلا نورها"، "أهو ده اللى صار"، "سالمة يا سلامة" "انت عمري"، "ألف ليلة وليلة"، "اكدب عليك"، "حلوة بلادي "، "طاير يا هوا"، "سواح"، "على رمش عيونها" إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.

يذكر أن فريق النفخية يضم خمسة عازفين للآلات النحاسية ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.