شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من شيرين رضا بعد وفاة والدها: "شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شيرين رضا، الشكر إلى كل واساها، وقدم لها واجب العزاء، فى وفاة والدها الفنان الراحل، محمود رضا، والذى رحل عن عالمنا قبل أيام، بعد صراعه أمراض الشيخوخة، حيث نشرت شيرين رضا، عبر حسابها على "تويتر"، تقول:"مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي، شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت. ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم"

وكان الفنان محمود رضا، قد رحل الجمعة الماضية، وعلقت شيرين أنه بسبب جائحة كورونا، فإن عزاء والدها الفنان محمود رضا، سيقتصر على العائلة فقط، حيث نشرت شيرين عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة والدها الراحل، وعلقت، "توفى والدى الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً".



شيرين رضا على تويتر

وكان عدد من الفنانين قد نعوا الراحل من بينهم عمرو سعد، وكذلك وزيرة الثقافة ونقابة المهن التمثيلين، وفرقة رضا للفنون الشعبية. Advertisements

ويعتبر محمود رضا واحدا من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الأفراح أو المناسبات".