شكرا لقرائتكم خبر عن حبى نفسك.. ياسمين صبرى تؤدى حركة رياضية صعبة.. تعرفى تعملى زيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى والحركات الصعبة، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها، ويثنى على رشاقتها وحفاظها على جسمها رياضى دائما، ولكن يبدو أن ياسمين قد دخلت مرحلة من الحركات الصعبة، التى يصعب على أى شخص القيام بها إلا إذا كان رياضيا، حيث جلست أرضا، وقامت بتشبيك يديها الاثنتين، ولكن من وراء ضهرها، وعلقت "حبى نفسك".



ياسمين صبرى

النجمة ياسمين صبرى، وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نفيا تماما الشائعات التى تردد مؤخرا عن علاقتهما، بصورة نشرها أبو هشيمة عبر حسابه واكتفت هى بالتعليق عليها بإيموجي قلب أحمر، كرد ضمنى على شائعات سخيفة ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى.

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ودائما ما تحرص النجمة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها بلحظاتها السعيدة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سواء داخل منزلهما أو بالخارج وسط الطبيعة.

وكان عقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبرى، فى أبريل الماضى بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.