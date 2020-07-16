- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كريس مارتن يصاب بالاكتئاب بمجرد تناول المشروبات الكحولية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم العالمي كريس مارتن أنه لا يفضل شٌرب الكحول، حيث يصاب النجم الشهير بحالة من الاكتئاب بمجرد تناوله هذه النوعية من المشروبات، وذلك ما أكده عبر " إذاعة BBC Radio 2 " و تناقلته عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها " نويز " .
حيث أشار كريس مارتن نجم الفريق الغنائي " Coldplay " و البالغ من العمر ( 43 عام ) أنه صاحب شخصية قوية و هو ما يميزه و اذا لجأ لتناول المشروبات الكحولية سيكون ذلك بالنسبة للكثيرين أمر مبالغ فيه ، فقال : " أنا لست شارب جيد للكحول .. فبمجرد أن استهلكها يصيبني الاكتئاب واتحول لأكثر عصبية من الطبيعي".
كريس مارتن
يذكر أن كريس مارتن هو المغني الرئيسي للفريق الغنائي الشهير " Coldplay " الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم ، و من أشهر أغنيات الفريق التي تحظي بعشق الجمهور " The Scientist " و " Hymn For The Weekend " و " Everyday Life " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر كريس مارتن يصاب بالاكتئاب بمجرد تناول المشروبات الكحولية.. اعرف القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.