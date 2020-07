شكرا لقرائتكم خبر عن كريس مارتن يصاب بالاكتئاب بمجرد تناول المشروبات الكحولية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم العالمي كريس مارتن أنه لا يفضل شٌرب الكحول، حيث يصاب النجم الشهير بحالة من الاكتئاب بمجرد تناوله هذه النوعية من المشروبات، وذلك ما أكده عبر " إذاعة BBC Radio 2 " و تناقلته عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها " نويز " .

حيث أشار كريس مارتن نجم الفريق الغنائي " Coldplay " و البالغ من العمر ( 43 عام ) أنه صاحب شخصية قوية و هو ما يميزه و اذا لجأ لتناول المشروبات الكحولية سيكون ذلك بالنسبة للكثيرين أمر مبالغ فيه ، فقال : " أنا لست شارب جيد للكحول .. فبمجرد أن استهلكها يصيبني الاكتئاب واتحول لأكثر عصبية من الطبيعي".



كريس مارتن

Advertisements

يذكر أن كريس مارتن هو المغني الرئيسي للفريق الغنائي الشهير " Coldplay " الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم ، و من أشهر أغنيات الفريق التي تحظي بعشق الجمهور " The Scientist " و " Hymn For The Weekend " و " Everyday Life " ، و غيرهم .