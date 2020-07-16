شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين يسترجع ذكريات مشاركته كـ "مبتدئ" فى مسرحية "باى باى لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم الكويتى الكبير داوود حسين، ذكريات واحدة من أشهر مسرحياته وهى " باي باي لندن"، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة من الصور أثناء تأديته للشخصية من المسرحية وعلق عليها، "حكاية مسرحية .. شرف كبير و فخر لي أن أشارك فى مسرحية تعتبر من كلاسيكيات المسرح .. باي باي لندن .. الى الآن عندما أشاهد هذه المسرحية لا أصدق انني كنت ضمن هذه المنظومة المتميزة من الفنانين .. كانت فرصة ذهبية لمبتدئ مثلي .. شكراً لله"



داوود حسين

وتابع حسين: "اللقطات وجدتها فى ألبوماتى القديمة مجموعة من الصور التى أخذت أيام بروفات المسرحية فى الكواليس وفى المشهد الاسبانى عندما دخلنا الفنانة هيفاء عادل و أنا لكى ننصب على بوعدنان و غانم الصالح يرحمهما الله .. مشهد فرانشيسكا بربروز .. الصور تشوفونها لأول مرة .. متابعة ممتعة .. أحبكم جميعا"

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الفنان الكويتى داوود حسين

الجدير بالذكر، أن الفنان الكبير داوود حسين، كان قد تعرض فى نهاية عام 2019 لوعكة صحية، حيث تعرض لأزمة قلبية توجه على أثرها إلى المستشفى، وجه بعدها الشكر إلى طبيبه، مشيرًا إلى أنه يمتلك كاريزما إنسانية رائعة، ويفخر لوجوده فى الكويت، حيث تلقى العديد من الدعوات بالسلامة والشفاء من جمهوره.



من كواليس المسرحية

وكان حسين قد كرم فى حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذى يقام بمكتبة الإسكندرية، وجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.