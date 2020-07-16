شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد السعدنى.. اعرف حقيقة شائعة ربطته بمى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان أحمد السعدنى، بعيد ميلاده الـ 41، حيث حرص عدد من الفنانين على تهنئته بعيد ميلاده، حيث يعد أحمد السعدنى من الفنانين الشباب الذين حققوا شهرة كبيرة بدون وساطة والده الفنان الكبير "صلاح السعدنى، أو العمدة كما يلقبه الجمهور، وتلك الشهرة كان لها سيئات بالتأكيد حيث يعتبر أحمد السعدني من النجوم اللذين يتعرضون للشائعات طوال الوقت.



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لكن يبدو أن أحمد السعدني لا يلتفت للشائعات في تصريحات تلفزيونية سابقة، حيث أكد الفنان أحمد السعدنى أن مواقع التواصل الإجتماعى ليست أفضل الأماكن، التى من الممكن أن يتواجد ‏الناس عليها، خاصة بسبب وجود بعض الأشخاص، الذين يميلون لإطلاق الشائعات السلبية، وتداولها بقوة، وأضاف السعدنى فى تصريحات مصورة أن أسرته كانت تعانى فى البداية من ‏شائعات وفاة والده، إلا أنه قرر التوقف عن التفاعل معها، كما أصبح لا يقرأ أى تعليق سلبى، ولكنه يتفاعل مع ‏الإيجابيات فقط، مؤكدًا أن والده بخير حال ولا يشتكى من أى شىء.‏

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وكانت الشائعة الأكثر شهرة التي تعرض لها السعدني العالم الماضى، هي شائعة جمعت بينه وبين الفنانة مى عز الدين، حيث يجمع بين الثنائى علاقة صداقة قوية وهو ما جعل مى تنشر صورتها مؤخرا برفقة السعدنى وتعلق عليها "تخيلوا لما تبقى واصل لدرجة ضغط الشغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكثر من شهرين لغاية دلوقتى ..وحشتنى بجد"، ومن هنا بدأت الشائعات تنشر على مى والسعدنى والتي تشير إلى أنهما على علاقة حب.

وفى ظل انتشار تلك الشائعات حل أحمد السعدنى ضيفا على برنامج "نجوم اف ام"، مع الإعلامية إنجى على، والتى سألته عن الشائعة التى أطلقت عليه هو ومى عز الدين وقال السعدنى: " أنا بحاول أتصرف على طبيعتى طول الوقت ومش بحط دائما فى حساباتى إنى ممثل ومافيش حاجة تمنعنى أتصرف بطبيعتى، عشان كده بنزل الصور اللى عاوزها أكتب الكلام اللى أنا عاوزه، مش بحاول أتصنع" وأضاف: "مى عز الدين دى أختى ومامتها أمى، وبينا عشرة سنين طويلة وعيش وملح"، مشيرا إلى أنه لا يركز كثيرا فى التعليقات السلبية المغلوطة المنتشرة حوله على السوشيال ميديا".