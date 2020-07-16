شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أدوار عبد الرحمن أبو زهرة بعد رسالته المؤثرة لصناع الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة حزن شديدة عن طريق "اليوم السابع"، وجه الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة رسالته لصناع الفن، أنه يرغب فى العمل، وأنه مهمش من قبيل المخرجين والمؤلفين، حيث أراد أن يصل صوته لكل من يعمل فى صناعة الفن، قائلا: "أنا اشتغلت فى الفن لمدة 60 عاماً، حققت فيها جميع الأدوار، اعتبرونى وجه جديد وجربوه، يمكن انفع" .

ويرصد ”الخليج 365” عدة أدوار قدمها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، حتى يتذكر القراء أدوار النجم القدير قبل تفكيره فى الاعتزال، وهى كالتالى :

1 - شخصية "ابراهيم سردينة" فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" مع النجم الراحل نور الشريف، عام 1996، وظلت تلك الشخصية محفورة فى أذهان جميع الاجيال .

2- شخصية "عطية المواردى" الذى قدمها فى مسلسل "نحن لا نزرع الشوط"، عام 1998، وشارك فى بطولته كل من خالد النبوى، وياسر جلال، وغيرهم، اخراج حسين كمال.

3- شخصية "عباس درويش" المحامى، الذى قدمها عام 2002، مع محمد رياض، وحنان ترك،حسن حسنى، ونالت نجاحاً كبيراً وقتها، من اخراج أحمد صقر.

Advertisements

4- شخصية "اللواء محمد نجيب" فى فيلم "ناصر"، والذى قدمها عام 2008، من إخراج يسرى الجندى، وشارك فى بطولته مجدى كامل، لقاء الخميسى، وأخرون.

5- شخصية "أبو عز الجبلاوى" فى مسلسل "كلبش2" مع النجم أمير كرارة، عام 2018، وشضارك فى بطولته هيثم أحمد زكى، وأخرون، إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحى له كان مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى فى المسرح منها "أقوى من الزمن، قريب وغريب".