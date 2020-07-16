شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأوبرا تستقبل جمهور المسرح لمشاهدة "البخيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ، اليوم الخميس، عرض مسرحية "البخيل" بدار الأوبرا المصرية فى تمام السابعة مساء ولمدة 3 أيام بنسبة حضور 25%، والعرض إنتاج مسرح الشباب، التابع للبيت الفنى للمسرح.

عرض البخيل للكاتب الفرنسى موليير، إعداد وإخراج خالد حسونة، وبطولة كل من أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبد الرحيم، چاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، ياسمين عسكر، ألاء النادى، أشعار حامد السحرتى، ألحان دكتور محمد حسنى، استعراضات شيرلى أحمد، ديكور رانيا الدخاخنى، أزياء ناروين عماد، مكياج أمل حسام، مخرج منفذ إنجى إسكندر.

يذكر أن عرض البخيل قد عرض فى نهاية العام الماضى لأول مرة على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وقد حاز على نجاح جماهيري كبيرا، وتدور أحداث العرض فى إطار كوميدى عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى، واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.