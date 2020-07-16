شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام حامد يكشف كواليس تصوير محمد محسن "اسلمى يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج حسام حامد مخرج كليب محمد محسن "اسلمى يا مصر" النشيد الوطنى كواليس تصوير الكليب فى وسط البلد، لليوم السابع، حيث قال حامد إن تصوير الكليب كان من الفجر حتى غروب الشمس والمونتاج تطلب يوما كاملا.

حسام حامد

وأوضح حامد أنه لم يستخدم فى الكليب أى مجاميع وأن كل الشخصيات التى ظهرت فى الكليب مواطنون مصريون كانوا يمرون فى الشوارع أثناء التصوير وعرضنا عليهم المشاركة ورحبوا بالأمر دون تردد.

أثناء التصوير

وأشار إلى أن تصوير الكليب تم فى وسط البلد بميدان مصطفى كامل باشا وكوبرى أكتوبر وأمام ماسبيرو وبعض المشاهد كانت فى التجمع ومصر الجديدة، وأوضح حامد أنه أراد تقديم وجه مصر بشكل بسيط دون تكلف ولم يستخدم أى ديكورات أو تجميل للشوارع وإنما رصد جمال مصر الطبيعى كما هو بالشارع .

من كواليس الكليب

Advertisements

وأوضح حامد أن تصوير الكليب كان وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا وأنه سعيد بردود الأفعال على الكليب، وأن الكليب رغم بساطته إلا أنه لمس قلوب الناس وحقق مراده.

من أعمال المخرج حسام حامد كليب احمد الروبي سقفة لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك فيه تامر حبيب، ابو، علا رشدي، احمد داوود، دره، بسمة، محمد الشرنوبي، المهندس سميح ساويريس، ريهام عبدالغفور، مي عمر، عمرو منسي، تارا عماد، كارمن بصيبص، جميلة عوض، ايمي موافي، بشري، احمد داش، امينة خليل، هدي المفتي، لارا سكندر، ناردين فرج، هنا شيحة، حلا شيحة، رشا شيحة، نجيب ساويرس، ريا ابي راشد، انجي كيوان، بكري خالد، شيرين حمدي، نورشك فوزي، لقاء الخميسي، كندا علوش، الهام شهين، نور، سارة عبدالرحمن، ليلي علوي، صبا مبارك، انجي المقدم، خالد الصاوي، اروي جودة، انجي وجدان، خالد منصور، شادي الفونز، نيكولا معوض، خالد انور، اضافة إلي تقديمه دعاية مسرحية الفنان الكبير يحيي الفخراني الملك لير ومسرحية ٣ أيام في الساحل للنجم محمد هنيدى.

يذكر أن "اسلمي يا مصر" أعاد بها محمد محسن توزيع النشيد المصرى السابق الذى عرف بهذا الاسم وكان النشيد الرسمى للبلاد فى الفترة من 1923 حتى 1936، حيث تعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصرى مصطفى صادق الرافعى، وألحان صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد "بلادى بلادى".