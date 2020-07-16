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شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يطرح أغنية جديدة بعنوان "شكرا يا كورونا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان علي الهلباوى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "شكراً يا كورونا" علي طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ناجح فرج، توزيع باسم خيرى، ألحان علي الهلباوى، والفيديو كليب من إخراج رزق رمضان وأداء صوتي للفنان مفيد عاشور.
ومن المقرر طرح الفيديو كليب علي عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، والأغنية تدعو للتفاؤل، حيث تقول كلماتها "يا فيروس كورونا أنت مذكر ولا مؤنس مخنس ولا مجنس مقدر ولا مدنس يا عالم دلونا إيه هو الكورونا ده غضب رباني ولا زرع سيطاني ماركة صيني ولا أمريكاني".
يشار إلي أن علي الهلباوي يستعد لتقديم حفل غنائي غداً الجمعة، هو الأول له منذ بداية أزمة كورونا، وذلك علي مسرح النهر بساقية الصاوي في الزمالك ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من أغنياته التى أشتهر بها خلال مسيرته الفنية الطويلة.
على الهلباوى
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