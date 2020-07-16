شكرا لقرائتكم خبر عن محامى مدير أعمال هيفاء وهبى: حصلت على مليون جنيه مقابل بطولة أشباح أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحامى سهاد إمام، محامى محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أنها حصلت على أجر مليون جنيه ، نظير بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الذى صورته الفترة الماضية،ة مشيراً أن تلك الارقام مثبتة فى العقود المبرمة بين شركة وزيرى وهيفاء وهبى، لافتاً إلى أن الفنانة حصلت على المبلغ قبل التصوير، وأن ما يقال عن وقف طرح الفيلم غير صحيح، خاصة أن موكله له الحق فى التصرف فى الفيلم لأنه ملكه.

وقال المحامى سهاد إمام فى تصريحات تليفزيونية، أن هيفاء وهبي وكل المشاركين في العمل حصلوا على كافة مستحقاتهم قبل بدء الفيلم، وأنه لديه عقد عليه توقيعها.

وأوضح أنه سيتقدم ببلاغات لمحاولة التشهير بموكله محمد وزيري وسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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يشار إلى أن هيفاء أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري متهمة إياه بسرقة أموالها، ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها، وأن هناك عقارات وشقق مدرجة باسمه بمعرفتها.