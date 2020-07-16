شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل "مكنتش قادرة على التحدى" فى مسلسلها الأخير.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط جمهور الفنانة أمينة خليل بين خطوبتها وبين أغنية "اللي قادرة" للمطربة آمال ماهر، حيث أنها كانت أغنية مسلسل أمينة الأخير "ليه لاء"، وتعرضت أمينة لموجة من الإنتقاد الساخرة حيث توحي الأغنية بأنها في المسلسل قادرة علي التحدي والعيش بمفردها بدون زواج، لكن بعد أقل من شهر من انتهاء المسلسل أعلنت أمينة خطوبتها علي رجل الأعمال عمر طه.

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تعليقات الجمهور

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تفاعل الجمهور مع خبر خطبة أمينة

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لكن الحقيقة أن الأغنية توحي فقط بالأحداث العامة للمسلسل، ولان المسلسل عرض علي منصة الكترونية ولم يعرض علي شاشات التليفزيون، لم يعرف الكثيرون نهاية مسلسل، والتي انتهت نهاية سعيدة حيث وافقت عليا والتي كانت تقوم بدورها أمينة خليل علي الزواج من حسين والذى كان يقوم بدوره محمد الشرنوبي، إذا فنهاية المسلسل متوافقة تمام مع قرار أمينة خليل بالزواج في الحقيقة وليست متعارضة كما تداولت السوشيال ميديا.



خطوبة امينة خليل

وقد أثارت خطوبة أمينة خليل أمس، من عمر طه، تساؤلات عديدة، حول سبب عدم إعلان أمينة خليل، للخطوبة على حساباتها على السوشيال ميديا، سواء انستجرام أو تويتر، حيث انتشرت الصور على صفحات السوشيال ميديا، ومحبى أمينة خليل، وأيضا الحسابات المهتمة بالفن، والمواقع الاخبارية، ولم تنشر أمينة أى صورة على حساباتها الرسمية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب.

و يدور مسلسل " ليه لأ" فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار وسط صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎