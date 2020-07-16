شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ينتقد فضح العلاقات الزوجية بعد الانفصال: منتهى القذارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان احمد العوضى على إبداء رأيه في فضح العلاقات الشخصية، خاصة بين من كانوا مرتبطين بعلاقات زواج قبل أن تتعرض تلك العلاقات للانفصال والفسخ مما يترتب عليه فضائح في بعض الأحيان، حيث كتب العوضي عبر حسابه على facebook: "والله يا جماعة هو بعيد عن مين خان مين ومين خانت مين..هو أصلا فكرة إنك تفضح علاقة أنت كنت فيها هو شئ في منتهي القذارة وعدم التربية.. يعني كنت في علاقة وطلع وحش راح لحاله... حلو أديك متهني معاه..لكن إنك تطلع (ي) وتقول أسباب الانفصال حاجة قذرة جدا الصراحة".

الفنان أحمد العوضي لم يتطرق لأية أسماء خلال حديثه على موقع فيس بوك، ولكن بعض المتابعين ظنوا أنه يشير إلى حادث انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين وذلك بعدما أعلنت أن انفصالها جاء إثر خيانات زوجها لها مما أصابها بفيروس جنسي، وهو الأمر الذى أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.



العوضى

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جدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي يقضي الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ برفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وبين الحين والآخر يشارك متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا، صورا له خلال استمتاعه بمياه البحر على أحد الشواطئ.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد العوضي وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيهما وجمهورهما عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورتين جديديتن أثناء قضاء الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلى الجانب الآخر شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز صورتها على حسابها عبر موقع انستجرام.