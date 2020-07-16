عبدالرحمن أبو زهرة لمصراوي: "لماذا يستهينون بي وبأبناء جيلي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال النجم الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إنه يشعر بـ"قلة تقدير" ليس فقط تجاهه، ولكن تجاه كل زملائه وأبناء جيله، من فنانين ومخرجين.

وأكد "أبو زهرة" في تصريح خاص لمصراوي، أنه كان يشعر باكتئاب كبير، ولكن ما لمسه من ردود أفعال حسن كثيرا من حالته النفسية، فهو في النهاية يعمل لحبه في الفن ومن أجل هذا الجمهور الذي منحه كل هذا القدر من الحب.

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وتابع: "أشعر بتهميشي وأنا أمتلك الخبرة الكافية للعب كافة الأدوار، خاصة الكوميدي منها، فلماذا يحصرني المخرجين في نوعية أخرى، وبالبحث عن تاريخي سيجد المخرجين أنني أمتلك رصيدا كبيرا، ولا أعلم لماذا أصبح الاستعانة بي وبأبناء جيلي كضيوف شرف، هل لا أستحق أدوار تليق بي، أنا لا أحب الظهور كضيف شرف بعد الآن".

واختتم النجم الكبير حديثه قائلا: "أتمنى بعد كل هذه الضجة، أن أشارك في أعمال تليق بي، ويليق بتاريخي، هناك نجوم ماتوا بحسرتهم بعد تجاهلهم وتهمشيهم وهناك نجوم يجلسون بدون عمل وهم ذوي خبرة وأتمنى أن يتغير الوضع".

الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال والشخصيات الهامة، أبرزها دور المعلم إبراهيم سردينة في "لن أعيش في جلباب أبي"، الأسد سكار في فيلم الكرتون "الملك الأسد"، وغيرها من الأعمال