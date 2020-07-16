بعد تأجيل الجراحة.. تطورات الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بسبب حالته الصحية غير المستقرة، قرر الأطباء تأجيل فكرة إجراء الجراحة المقررة للشاعر الغنائي أمل الطائر، حتى يتم ضبط سيولة الدم.

وقالت مصادر مقربة من الشاعر أمل الطائر، في تصريحات خاصه لـ"الخليج 365":"الشاعر يرقد حاليا في مستشفى المعادي العسكري، وبسبب عدم استقرار حالته الصحية، والحاجة لضبط سيولة الدم، ومعاناته مع القدم السكري، قرر الأطباء تأجيل الجراحة التي كان من المقرر أن يخضع لها".وكان الشاعر أمل الطائر يخضع للعلاج بمنزله، عقب إصابته بجلطات بالمخ أثرت على قدرته على الحركة والكلام، قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم