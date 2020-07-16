أول تعليق لشيرين رضا عقب وفاة والدها:" مش هقدر أوصف كم المحبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في أول تعليق لها، عقب وفاة والدها الفنان القدير محمود رضا، وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة شكر لكل من وقف جانبها وقدم لها واجب العزاء في والدها، وواساها.

كتبت شيرين عبر حسابها على إنستجرام: "مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي، شكرًا لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت"، واستكملت: "ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ورحل الفنان محمود رضا عن عالمنا عن عمر ناهز الـ90 عامًا.