معلومات عن خطيبها ومواصفات فتى أحلامها.. أمينة خليل: "لازم يكون بيعرف يحب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة أمينة خليل، أمس الأربعاء، بخطبتها على صديقها المهندس عمر طه، في حفل أقيم داخل منزلها، واقتصر الحضور على أفراد العائلتين، نظرا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور من حفل الخطوبة الذي أقيم أمس، ظهرت فيها أمينة بفستان أبيض أنيق.

كما تم تداول صور تجمع العروسين قبل فترة، إذ جمعتهما علاقة صداقة، واحتفلت "أمينة" بعيد ميلاد "عمر" في مايو الماضي وسط أفراد عائلته، كما ظهرا في أكثر من مناسبة معا، منها حضورهما حفل النجم عمرو دياب.

عمر طه هو مهندس معماري ورجل أعمال، تجمعه علاقة صداقة بعدد من الفنانين من بينهم الهضبة عمرو دياب، كما تم تداول صور له وهو يمارس هواية الصيد، خاصة صيد البط.

وفي حوار سابق لأمينة خليل، ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت فيه عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنه لابد أن يكون حنونا، ومتفاهما.

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وتابعت: "بالنسبة لي الراجل لازم يبقى حنين، وإنه يقدر يعبر عن نفسه مش بزعيق ولا خناق، بمعنى إنه يبقى حنين معايا حتى لو هو متضايق".

وأضافت: "إنه يبقى قلبه طيب، ودي من أهم الحاجات، وكمان يبقى طموح، وإنه يكون بيفهمني من غير ما اتكلم، ويكون درجة التفاهم بينا كبيرة، ويقدرني ويكون بيعرف يحب".

وحل خبر أمينة خليل كتريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتصدرت صورها مع خطيبها قائمة الأكثر بحثا منذ إعلان خطوبتهما، كما وجه قطاع كبير من الجمهور التهنئة للفنانة الشابة.

وكانت أمينة خليل قد شاركت في بطولة مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحًا، وهو من بطولة هاني عادل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، مريم الخشت.

كما يعتبر هذا العام عامًا سعيدًا على المستوى المهني والعاطفي، فتنتظر "أمينة" عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام" الذي يجمعها بالنجمة يسرا، والنجم آسر ياسين، ومن إخراج ماندو العدل.