عبدالرحيم كمال يعلق على أزمة سد النهضة:" النيل يجري بالحب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا.
وكتب: "هذا النيل يجري بالحب، سحب الحب تمطر من آلاف السنين في الجنوب، حتى يشرب أهل مصر، هذا النيل مازالت رسالة سيدنا عمر بن الخطاب تجري فيه حروفها".
وتابع: "وببركة سيدنا موسى الذي حفظه النيل طفلا، والذي ولدت على ضفافه هاجر فكانت من بركات أقدامها المتعبة في غربتها ماء زمزم، فكان الماء من الماء".
وتداولت وسائل إعلام دولية ومحلية صورا تفيد بحجز المياه خلف جسم سد النهضة.
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