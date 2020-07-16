"ألذ سعدون في حياتي".. ريهام عبدالغفور تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صديقها الفنان أحمد السعدني، والذي يحتفل اليوم 16 يوليو بعيد ميلاده. ونشرت "ريهام" صورة تجمعهما، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ألذ سعدون في حياتي من أيام الجامعة". وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور قد شاركت أحمد السعدني في بطولة مسلسل "زي الشمس" الذي عرض العام الماضي، وشاركهما البطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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