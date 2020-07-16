بينها .."Captain Phillips" وNH 10"".. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم الخميس 16 يوليو:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الجريمة "Gangster Squad"، إنتاج عام 2013، بطولة: "شون بين، رايان غوسلينج، إيما ستون، وجوش برولين"، من إخراج روبين فليشر.

يتتبع الفيلم أحداثًا يعاد تقديمها بطريقة عصرية تروي جهود شرطة لوس أنجلوس والأحداث المحيطة بهم خلال سعيهم؛ لاستعادة مدينتهم من قبضة أحد زعماء المافيا الأكثر خطورة.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم ""Sicario، إنتاج عام 2015، بطولة: "إيميلي بلنت، بينيشيو ديل تورو، وجوش برولين"، من إخراج دينيس فيلنوف.

تدور أحداث الفيلم، حول تجنيد عميلة فيدرالية مثالية في مهمة لملاحقة بارون ممنوعات، وسرعان ما تشرع في مهمة محفوفة بالمخاطر تجبرها على التشكيك بكل ما تؤمن به.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الدرامي Captain Phillips""، إنتاج عام 2013، بطولة: "توم هانكس، وبرخد عبدي"، من إخراج بول جرينجراس.

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الفيلم يروي عملية اختطاف ميرسك ألاباما وهي قصة حقيقية وسيرة ذاتية للقبطان ريتشارد فيليبس الذي استولى قراصنة صوماليون على سفينته بقيادة قائدهم عبدالولي موسى في 2009.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة الفيلم Deepwater" Horizon"، إنتاج عام 2016، بطولة: "مارك والبيرج، كيرت راسل، جون مالكوفيتش، وكيت هدسون"، من إخراج بيتر بيرج.

تدور أحداث الفيلم، حول قصة حقيقية حدثت عام 2010 لإحدى كبرى كوارث العالم من صنع الإنسان على سطح المنصة البحرية ديب واتر هورايزن في خليج المكسيك، تكرم هذه القصة الرجال والنساء الذين أنقذت شجاعتهم الكثير ممن كانوا على متن المنصة البحرية، وغيرت حياة الجميع إلى الأبد.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life""، إنتاج عام 2003، بطولة: "أنجلينا جولي، جيرارد بتلر، نواه تايلور، وكريس باري"، من إخراج يان دي بونت.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتعين على لارا استعادة كنز مسروق للحيلولة دون وقوعه بين يدي تشين لو، وهو رئيس منظمة إجرامية، وخلال بحثها عن الآثار داخل المعبد الغارق، تجد لارا جسمًا كرويًا يشتمل على معلومات حول موقع صندوق باندورا.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الإثارة NH 10""، إنتاج عام 2015، بطولة: "أنوشكا شارما، نيل بهوبالام، دارشان كومار، ديبتي نافال، ورافي جانكال"، من إخراج افديب سينج.

تدور أحداث الفيلم، حول ميرا التي بالصدمة بعد حادث ألم بها، فيقرر أرجون أن يعوضها عن طريق أخذها في إجازة إلى الصحراء، ولكن في طريقهما، يتعرض عدد من البلطجية للفتاة، فيتدخل أرجون لمساعدتها، غير مدرك للمخاطر التي تلوح في الأفق.