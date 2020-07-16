تراند اليوم : بعد ضجة بالكويت.. حليمة بولند تظهر بفيديو بعد أنباء القبض عليها

خرجت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عن صمتها إزاء الأنباء التي راجت على مدار الساعات الماضية، بشأن احتجازها من جانب رجال الأمن، بسبب كسرها حظر التجول.

ونشرت حليمة بولند، مقطع فيديو عبر ”سناب شات“ بدأته وهي تستقل سيارتها وتتفاعل على أغنية ”بنت تاجر“، مضيفة في مقطع فيديو آخر أنها لم تكن تريد أن تظهر لجمهورها في ذلك التوقيت، خاصة وأن اليوم بالنسبة لها قد انتهى.

وقالت حليمة بولند: ”والله ما كنت ناوية أصور اليوم خلاص خلص اليوم عندي اضطريت إني أصور بهالوقت أجبروتوني عشان أرد على الإشاعات خلاص والله زهقت“.

وتابعت حليمة بولند: ”عيب والله عيب.. ترا مو كده تدرون مشاهدات وشهرة والله عيب ارتقوا.. شوفولكم طريقة تانية أسلوب أرقى كفاية إسفاف وابتذال كفاية“.

ويأتي ردّ حليمة بولند في ذلك التوقيت، كون خبر احتجازها انطلق بسرعة البرق في ظل تأكيدات من جانب وسائل إعلام كويتية، أنه تمت إحالتها إلى مخفر الصالحية، بسبب مخالفتها للقانون خلال فترة حظر التجول الجزئي، من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك.