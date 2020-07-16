غدآ.. حفلان لعلي الهلباوي بساقية الصاوي

المدرسية حتى وصل صيته إلى الإدارة التعليمية.
يحيي المطرب والمبتهل على الهلباوي حفلين متتليين على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، بمناسبة إعادة فتح المنشآت الثقافية واستقبال الحفلات فى الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً يوم الجمعة.
ولد على الهلباوى قاهرة ونشأ وتعلم الإنشاد الدينى، أن والده الشيخ محمد الهلباوى القارئ والمبتهل فى الإذاعة والتليفزيون المصرى، كان ينشد على الهلباوى فى الإذاعة
وأصبح يشارك فى كل حفلات الإدارة التعليمية ووزارة الشباب والرياضة وحصل على المركز الأول فى الإنشاد الدينى سنة 1997، وعندما أنهى الدراسة سافر مع والده كمدير لفرقته، ومنشد إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية وشارك فى مهرجانات عديدة.
ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.
وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.
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