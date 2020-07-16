على المسرح المكشوف .. "نـحاسيات النفيخة " في دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية فنية لفريق النفيخة، الذي اعتمد لعروضه الموسيقية شعار 100 سنة مزيكا ويقدمها في إطار مسرحى معتمدًا على آلات النفخ النحاسية وذلك في الثامنة مساء الأحد 19 يوليو على المسرح المكشوف. أعد الفريق برنامج فنى يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها طلعت يامحلا نورها، اهو ده اللى صار، سالمة يا سلامة انت عمري، ألف ليلة وليلة، اكدب عليك، حلوة بلادي، طاير يا هوا، سواح، على رمش عيونها إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة. التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها طلعت يامحلا نورها، اهو ده اللى صار، سالمة يا سلامة انت عمري، ألف ليلة وليلة، اكدب عليك، حلوة بلادي، طاير يا هوا، سواح، على رمش عيونها إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة. Advertisements يذكر أن فريق النفيخة يضم خمسة عازفين للآلات النحاسية ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر للموسيقى ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.



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