فيديو .. "تيك توك" لمحمد رمضان تقترب من نصف مليون مشاهدة

استطاع كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان، الحصول على 400 ألف مشاهدة في أقل من ساعة، عبر موقع "يوتيوب".

وكليب "تيك توك"، إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو،

كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو.



جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، سافر إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد "تيك توك" بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها،

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أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري، بهذه الساحة التي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان المنقضي، وشارك فى بطولته كل من "أحمد زاهر، روجينا، ريم سامي، أحمد داش، محمد علاء، نور اللبنانية، إدوارد، رحاب الجمل" تأليف وإخراج محمد سامي.

