مزيكا تطرح "قال لى المحبوب" للمنشد محمود هلال

طرحت شركة مزيكا للمنشد محمود هلال على الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية دينية جديدة بعنوان "قال لى المحبوب". أغنية "قال لي المحبوب" كلمات تراث صوفى وألحان وتوزيع موسيقي محمد بدرخان. وتقول كلمات الأغنية: " قال لي المحبوب لما زرتة من ببابي قلت بالباب انا، Advertisements قال لي أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بينـــنا ومضى عـــــام فلما جئته أطرق الباب عليه موهــنا قال لي من انت قلت أنظر فما ثم الا انت بالبـــاب هنا قال لي أدركت تعريف الهوى وعرفت الحب فأدخل يا انا ".

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