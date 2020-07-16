اليوم .. عرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم

أعلنت منصة "شاهد" عن عرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بدءً من اليوم الخميس على "شاهد VIP". ونشر الحساب الرسمي لـ "شاهد" مقطع فيديو تحت عنوان :"الآن من حقك أن تعرف الرواية الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم، وأدق التفاصيل لدقائق، مرقوا سنة حصريًا على Shahid VIP إبتداءً من 16 يوليو".

اقرأ أيضًا: تعرف الرواية الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم، وأدق التفاصيل لدقائق، مرقوا سنة حصريًا على Shahid VIP إبتداءً من 16 يوليو".اقرأ أيضًا: لأن من حقك أن تعرف 👀#الرواية_الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم

وأدق التفاصيل لدقائق مرقوا سنة حصرياً على #ShahidVIP

ابتداءً من 16 يوليو pic.twitter.com/hrU8C4PxKg Advertisements — SHAHID (@ShahidVOD) July 13, 2020 ويكشف الفيديو الجديد، ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بمنزلها.

يذكر أن أثارت حادثة السطو على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جدلًا واسعًا عبر جميع مواقع السوشيال ميديا، وإستمرت التحقيقات عدة أشهر ما بين توجيه إتهامات لزوجها، وإتهامات لمقتحم المنزل الذي لاقى مصرعه أثناء عملية السطو.





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