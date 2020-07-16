في أقل من24 ساعة.. سعد لمجرد يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة بـ "عدى الكلام"

اقترب الفنان سعد لمجرد بأغنيته المنتظرة "عدى الكلام"، من حاجز الأت 2 مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وحصلت على المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

يقول مطلعها "شكله مش موضوع

بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف ليه نومي بقي خفيف، كنت لما بنام بنام الجمال عدى الكلام، تضحكي لي و تاخديكام أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام".

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قدم الكليب قصة رومانسية صيرة لبلطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعاتها والتعبير عن اعجابه بها.

وقدم سعد للمرة الأولى في مسيرته الفنية اللهجة المصرية في الأغنية بالكلمات العامية المقربة من الشارع المصرية المعروف بها أمير مع لحن متميز للشافعي ، ومقسوم مختلف الذي يقدمه توما بامتياز..